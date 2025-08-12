​Câmara Municipal de Mosteiros cancela as Festas do Município de 2025

A Câmara Municipal de Mosteiros anunciou, esta terça-feira, 12, a decisão de cancelar as Festas do Município de 2025, num gesto de solidariedade para com a população de São Vicente, em decorrência do temporal que resultou na perda de vidas humanas, destruição de infraestruturas e avultados prejuízos materiais.

Segundo a autarquia, a decisão foi tomada na sessão extraordinária realizada na noite de segunda-feira, 11, após “muita ponderação” e em consideração ao decreto do Governo que estabelece dois dias de luto nacional.

A Câmara sublinha que o cancelamento das Festas do Município é um gesto de solidariedade para com a ilha de São Vicente, que merece o respeito de todos, pelo sofrimento por que passam as famílias que perderam seus entes queridos e por aquelas que perderam suas moradias e todos os seus bens nessa tragédia.

“É tempo de nos unirmos em apoio ao próximo. A dor e as dificuldades por que passam estas famílias e todo o povo de São Vicente devem ser motivo de reflexão e de solidariedade de todos nós, em todo o país e na diáspora”, refere a autarquia.

O município de Mosteiros reforça a importância de mobilizar recursos, unir esforços, a todos os níveis, para trabalhar na prevenção e na mitigação face a ocorrências como as do início desta semana no norte do país, em especial em São Vicente.

A Câmara Municipal de Mosteiros pede e agradece a compreensão de todos os monteirenses, dos artistas e agentes culturais, desportivos e económicos envolvidos na preparação das actividades ora canceladas.

A Câmara Municipal aproveita ainda para reiterar a sua profunda solidariedade à Câmara Municipal de São Vicente, às famílias que perderam entes queridos e a todos os que viram as suas moradias e outros bens destruídos.