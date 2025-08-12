​Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago cancela Festival de Chão de Tanque

A Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago decidiu cancelar o Festival de Chão de Tanque e todas as actividades culturais previstas para este final de semana, como gesto de solidariedade para com as ilhas de São Vicente e Santo Antão, afectas pelas fortes chuvas.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Armindo Freitas, a decisão de cancelar o festival e outras actividades culturais aconteceu em articulação com a equipa camarária, como gesto de solidariedade com as ilhas afectadas.

“Em articulação com a sua equipa, decidiu cancelar o Festival de Chão de Tanque e todas as actividades culturais previstas para estes dias, como gesto de respeito e união para com as comunidades atingidas”, aponta.

O autarca expressou a sua profunda solidariedade para com as populações de São Vicente e Santo Antão, recentemente afectadas por fortes chuvas que provocaram danos generalizados e perdas de vidas humanas.

“Transmitimos a nossa solidariedade a todo o povo de São Vicente, à ilha, às autoridades locais e às gentes de Mindelo. Muita força ao Presidente da Câmara de São Vicente, Augusto Neves, e a todas as autoridades locais e nacionais. Aos familiares das vítimas, apresentamos os nossos mais sinceros sentimentos de pesar e de consolação”, sublinha.

Por outro lado, o autarca apela à compreensão de todos os munícipes de Santa Catarina de Santiago que estavam a preparar para participar nas actividades do dia 15 de Agosto.

“Esperamos a colaboração e a compreensão dos imigrantes, artistas, moradores e feirantes de Chão de Tanque, que iriam levar as suas actividades para o palco de 15 de Agosto, e também esperamos a compreensão de todo o povo de Santa Catarina, que poderia participar no festival”, reforça.