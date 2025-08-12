​Dynamo manifesta solidariedade e garante apoio total a São Vicente

O artista cabo-verdiano Dynamo expressou a sua solidariedade para com a ilha de São Vicente, afectada pelas fortes chuvas que provocaram vítimas e avultados prejuízos.

Numa publicação nas redes sociais, o artista relembrou a relação de afecto e gratidão que mantém com a ilha e o seu povo, fruto de inúmeras actuações e momentos partilhados ao longo da carreira.

“São Vicente, sua linda, quantas vezes me aplaudiste, me emocionaste, aumentaste a minha confiança e autoestima, quantas vezes também te emocionaste comigo durante os vários concertos que fiz para o teu povo, quantas vezes me fizeste sentir um ser especial mesmo fora dos palcos, em cada canto da tua existência… ”, recordou Dynamo, afirmando sentir-se “verdadeiramente amado” pela população local.

O artista assegurou estar “100% disponível” para contribuir de todas as formas possíveis, seja através de participação em actividades, doações colectivas ou qualquer outra acção que beneficie diretamente o povo de São Vicente.

“O amor quando é recíproco se torna lar, portanto és também a minha casa, sou teu filho e chegou a minha vez de retribuir!! Farei a minha parte enquanto Eder mas também enquanto Dynamo, vou ajudar em tudo o que for possível”, assegura.

Dynamo aproveitou ainda para lançar um apelo aos colegas e amigos artistas, tanto de Cabo Verde como do estrangeiro, para se unirem nesta causa solidária. “Juntos somos mais fortes, vamos ultrapassar esta desgraça de mãos dadas”, reforçou.