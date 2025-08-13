Cancelada a ​7ª Edição do Festival de Moreia

A sétima edição do Festival de Moreia e Derivados do Mar, que estava prevista para os dias 16 e 17 de Agosto, na praia de Baxona, na Vila da Calheta, na ilha do Maio, foi cancelada em solidariedade ao povo de São Vicente.

Depois do Festival Bixi Rotxa ser suspenso, agora é a vez da Associação de Pescadores Vindos do Norte, responsável pelo Festival de Moreia, cancelar o evento.

A organização anunciou o cancelamento do festival nesta quarta-feira, 13 de Agosto, nas redes sociais.

Segundo a organização, o festival, que alia momentos culturais, desportivos e recreativos, representa também uma oportunidade para dinamizar pequenos negócios locais ligados à pesca e gastronomia, foi cancelada num gesto de solidariedade para com o povo de São Vicente.

No país, diversos outros eventos programados para este mês de Agosto e Setembro foram cancelados, devido à tempestade que atingiu São Vicente na madrugada do dia 11 de Agosto, causando várias mortes e enormes prejuízos.