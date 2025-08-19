​MCIC convida Cardeal Dom Arlindo para visita às obras no Complexo da Misericórdia – Cidade Velha

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) fez nesta terça-feira, 19, o convite oficial ao Cardeal Dom Arlindo para visita às obras no Complexo da Misericórdia – Cidade Velha. O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, fez este convite durante uma visita de cortesia ao Cardeal Dom Arlindo Furtado.

Segundo o MCIC, o encontro teve como propósito convidar o Cardeal Dom Arlindo para visitar às obras de reabilitação do troço que liga a Catedral ao Complexo da Misericórdia, num projecto financiado pelo Governo, através do Banco Mundial e do Fundo do Turismo, no âmbito do Programa Operacional do Turismo (POT) e do Projecto Turismo Resiliente e Economia Azul, num montante superior a 50 mil contos.

O MCIC frisa que os achados arqueológicos e vestígios descobertos no Complexo da Misericórdia, no quadro deste projecto realizado pelo Governo, revelaram a riqueza histórica existente na Cidade Velha, berço da Nação Cabo-Verdiana. “Trata-se de um património já conhecido pelos investigadores, mas que continua a revelar novas descobertas”.

A mesma fonte explica que esta intervenção insere-se num projecto mais amplo de valorização estrutural da paisagem urbana da Cidade Velha – Berço da Nação Cabo-verdiana e Património Mundial.

As obras que ligam a Catedral ao Complexo da Misericórdia incluem ainda a criação de infraestruturas como um parque infantil, um restaurante com esplanada e um espaço de interpretação.

Para o Governante, as descobertas feitas por investigadores e arqueólogos representam uma peça fundamental para a história de Cabo Verde.

O MCIC informou ao Cardeal que o Governo prossegue os trabalhos de reabilitação e restauro de edifícios centenários em Cabo Verde, entre os quais se destacam imóveis históricos e religiosos que fazem parte da identidade do arquipélago.

Neste momento, encontram-se igualmente em curso as obras de reabilitação da Igreja de Rabil, na ilha da Boa Vista, estando ainda a ser elaborado um inventário sobre outros edifícios a intervencionar.

Paralelamente, e no âmbito das comemorações dos 50 anos da Independência de Cabo Verde, o MCIC pretende realizar uma conferência sobre turismo religioso, temática que atrai cada vez mais atenção e visitantes a nível mundial. O mesmo aproveitou o momento para falar sobre o programa Bolsa de Acesso à Cultura.

“Um programa que está em todas as ilhas de Cabo Verde e facilita o acesso de crianças, adolescentes e jovens às aulas de arte, através de uma bolsa que é atribuída, com financiamento a escolas, associações e ONGs”, realça.

O Cardeal Dom Arlindo Furtado, por sua vez, agradeceu a visita e o convite, que pretende agendar para o próximo mês de Outubro. “A Cidade Velha tem ainda muito por descobrir, o que representa uma mais-valia para a cultura e o turismo religioso”.