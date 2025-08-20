​Artistas brasileiros solidários com a ilha de São Vicente

Paulo Lessa, Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Dudu Nobre, são alguns dos artistas brasileiros que estão a dar o rosto para esta campanha.
A iniciativa visa arrecadar 200 mil reais, que serão destinados à compra e envio de alimentos, água potável, roupas, medicamentos, materiais de higiene e itens essenciais, além de contribuir para acções de reconstrução das áreas afectadas.
Neste sentido, o Instituto Afrodai apela à doação, "é fundamental para podermos levar esperança, dignidade e condições mínimas de sobrevivência às vítimas. Qualquer valor faz diferença neste momento de emergência”.
O Instituto Afrodai lembra que, com a tempestade na ilha de São Vicente muitas pessoas perderam suas casas, bens e meios de subsistência, e que precisam urgentemente de apoio para reconstruir suas vidas.