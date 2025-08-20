​Artistas brasileiros solidários com a ilha de São Vicente

O Instituto Afrodai em parceria com a organização Terra Sabi, criou uma campanha online para ajudar as famílias atingidas pela tempestade que ocorreu no dia 11 de Agosto, na ilha de São Vicente.

Paulo Lessa, Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Dudu Nobre, são alguns dos artistas brasileiros que estão a dar o rosto para esta campanha.

A iniciativa visa arrecadar 200 mil reais, que serão destinados à compra e envio de alimentos, água potável, roupas, medicamentos, materiais de higiene e itens essenciais, além de contribuir para acções de reconstrução das áreas afectadas.

Neste sentido, o Instituto Afrodai apela à doação, "é fundamental para podermos levar esperança, dignidade e condições mínimas de sobrevivência às vítimas. Qualquer valor faz diferença neste momento de emergência”.

O Instituto Afrodai lembra que, com a tempestade na ilha de São Vicente muitas pessoas perderam suas casas, bens e meios de subsistência, e que precisam urgentemente de apoio para reconstruir suas vidas.