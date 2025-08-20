​Assol Garcia com concertos no Mindelo e na Cidade Praia

A cantora cabo-verdiana, Assol Garcia, que reside actualmente nos Estados Unidos da América, tem agendado dois concertos em Cabo Verde, no mês de Setembro.

O primeiro concerto será no dia 19 de Setembro, no Mansa Marina, na cidade do Mindelo e o segundo no dia 20, no Auditório Jorge Barbosa, na cidade da Praia. No concerto, na cidade da Praia, a cantora terá como convidada a companhia de dança Raiz di Polon.

Os dois concertos estavam inicialmente previstos para este mês de Agosto, mas foram adiados em solidariedade para com o povo de São Vicente, mas também, com base em critérios de segurança para o público, artistas e toda a envolvência.

Segundo uma nota da SV TUR, esta decisão foi tomada com base nos critérios de segurança para o público, artistas e todos os envolvidos no evento. “Levando em consideração o impacto das fortes chuvas registradas na semana anterior em São Vicente, entendemos ser prudente adiar o evento para evitar quaisquer imprevistos”.

A SV TUR pede desculpas pelo transtorno e agradece a compreensão de todos. “Fiquem atentos às actualizações em nossas redes sociais e canais oficiais para mais informações”.

A sua página na rede social, Assol Garcia, escreve que este é um momento de solidariedade para com o povo de São Vicente é um momento de muita reflexão. “Por isso, o concerto que seria dia 23 de Agosto foi reagendado”.