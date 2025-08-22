​Identificados vestígios arqueológicos na obra de reabilitação da Igreja de São Roque, na Boa Vista

O Instituto do Património Cultural (IPC) anunciou, esta quinta-feira, 21, que durante as obras de reabilitação da Igreja de São Roque, em Rabil, na ilha da Boa Vista, foram identificados vestígios arqueológicos associados a enterramentos humanos, prática comum nos templos católicos de épocas passadas.

Segundo o IPC, a descoberta ocorreu durante a escavação das valas destinadas à instalação das sapatas que irão sustentar o coro alto da igreja.

“Face à relevância patrimonial do achado e à antiguidade do edifício, foi imediatamente assegurado o acompanhamento arqueológico da intervenção, através da presença de uma técnica arqueóloga do Instituto do Património Cultural”, informou.

O IPC acrescenta que, entre os procedimentos já realizados, destacam-se a avaliação inicial dos vestígios, o acompanhamento da abertura das restantes valas e a documentação rigorosa dos achados.

A reabilitação da Igreja de São Roque teve início no final de Janeiro, com conclusão prevista ainda para este ano, representando um investimento de 33 mil contos.

O projecto integra o Programa de Reabilitação, Requalificação e Acessibilidades (PRRA), no seu Eixo IV – Valorização do Património Histórico, Cultural e Religioso, sendo financiado pelo Governo de Cabo Verde e coordenado pelo IPC, em parceria com a Infraestruturas de Cabo Verde, numa ação estruturante de preservação e valorização do património religioso e histórico nacional.