​Cineclub Mankara exibe filme “Do Lixo ao Tesouro” da brasileira Iara Lee

O Cineclub Mankara exibe, nesta quinta-feira, 28, na cidade da Praia, o filme “Do Lixo ao Tesouro” da realizadora e ativista brasileira Iara Lee, que se encontra em Cabo Verde. O filme é de 2020 e foi filmado em Lesoto.

Numa nota enviada, o Cineclub Mankara informa que Iara estará presente durante a exibição do filme. Após a exibição, participará numa conversa com o público em formato de Q&A (perguntas & respostas).

A sessão do Mankara decorre no Instituto Guimarães Rosa, também conhecido como Centro Cultural brasileiro.

Iara Lee, cineasta ativista brasileira de ascendência coreana, é a fundadora e directora da Cultures of Resistance Network, organização que promove a solidariedade global, ligando e apoiando ativistas, educadores, agricultores e artistas que, através da resistência criativa e da acção não-violenta, trabalham para construir um mundo mais justo e pacífico.

Em Maio de 2010, Iara foi passageira do MV Mavi Marmara, um navio da Gaza Freedom Flotilla que foi atacado em águas internacionais pela marinha israelense, levando ao assassinato de nove trabalhadores humanitários.

Entre as muitas pessoas que filmaram os eventos naquele navio, sua equipe foi a única a esconder e a guardar a maioria das filmagens, que mais tarde ela divulgou ao mundo após sessão nas Nações Unidas.

Iara está empenhada no apoio a civis palestinos que foram vítimas de crimes de guerra cometidos pelas forças armadas israelenses e que sofrem com os contínuos atos de punição coletiva do governo israelense.

A filmografia da Iara Lee Iara possui uma filmografia muito extensa de cerca de 15 filmes, de longa e média-metragem, e mais de quatro dezenas de curtas-metragens.