​Yacine Rosa em residência artística em Moçambique

A jovem artista cabo-verdiana Yacine Rosa encontra-se em Moçambique, a participar numa residência. A informação foi divulgada pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), na sua página na rede social.

No âmbito da deslocação, a artista foi recebida em audiência na passada sexta-feira, 22, pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga.

Segundo a mesma fonte, esta residência artística terá a duração de 20 dias e é uma oportunidade para Yacine Rosa aprofundar os seus conhecimentos na área da música.

O MCIC adianta ainda que, em Novembro, a cantora estará no Napoli World – Festival Internacional de Música do Mundo, realizado em Nápoles, Itália. O evento é organizado pela Italian World Beat que visa promover artistas e facilitar redes entre operadores culturais.

"Uma grande oportunidade, acredita esta jovem cantora da ilha do Fogo e que certamente lhe dará acesso a outros palcos do mundo", frisa. Yacine Rosa irá participar neste evento acompanhada da sua banda.

Natural da ilha do Fogo e residente na cidade da Praia, Yacine Rosa destacou-se no panorama da música nacional.

Em Abril deste ano, apresentou-se na 11ª edição do Atlantic Music Expo (AME), onde chamou a atenção dos produtores e outros profissionais do sector.

A artista representou ainda Cabo Verde na 38ª edição da Feira Internacional de Artesanato de Surajkund, realizada na Índia, de 07 a 23 de Fevereiro deste ano.