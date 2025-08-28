​Djam Neguin estreia “Fogo Velho” no Festival Novas Invasões 2025

O artista cabo-verdiano Djam Neguin, em colaboração com a Associação Cultural Estufa, apresenta esta quinta e sexta-feira, 28 e 29, a obra “Fogo Velho” no Festival Novas Invasões 2025, que acontece no Centro de Interpretação da Comunidade Judaica de Torres Vedras (Portugal).

Numa nota enviada, Djam Neguin explica que esta obra está integrada na temática da edição do Festival, “No Tempo das Fogueiras”, e que o projecto propõe uma reflexão sobre o fogo como símbolo de partilha, transmissão intergeracional e resistência.

Trabalhando com cinco participantes seniores, Djam Neguin sublinha a importância de reintegrar o tempo vivido no tempo da criação artística, combatendo a invisibilidade social da velhice e valorizando o saber acumulado nos corpos.

“Inspirando-se em práticas de transmissão oral de matriz africana e europeia, ´Fogo Velho´ transforma histórias de vida em luz, movimento e som: uma instalação híbrida entre ancestralidade e inovação tecnológica”, frisa.

A apresentação da obra terá lugar no Centro de Interpretação da Comunidade Judaica de Torres Vedras (Portugal), um espaço de forte ressonância histórica e simbólica, que cruza a memória patrimonial com a vivência contemporânea.

Djam Neguin sublinha que esta obra surgiu durante uma residência artística de uma semana, onde os participantes exploraram práticas de escuta, movimento, partilha de memórias e experimentação criativa.

“Fragmentos biográficos, canções, silêncios e gestos foram traduzidos digitalmente em imagens projectadas, numa gramática visual poética”, acrescenta.

O artista aponta ainda que “Fogo Velho” é uma intervenção que cruza arte, memória e comunidade, afirmando-se como um gesto poético e político que valoriza a senioridade, a ancestralidade e a colectividade.

E que, ao mesmo tempo, inscreve-se nas linhas orientadoras do Festival Novas Invasões 2025: “uma obra original, site-specific, que articula tradição e inovação, memória e contemporaneidade, inclusão e sustentabilidade”.