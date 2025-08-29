​Câmara municipal de São Miguel abre concurso público para requalificação do Aldeamento dos Rabelados

A Câmara Municipal de São Miguel anunciou na quarta-feira, 27, a abertura de um concurso público para empreitada da obra de requalificação urbana e ambiental do Aldeamento dos Rabelados.

O concurso inclui a construção das Casas de Palha, requalificação da Oficina RabelArt e do Centro Interpretativo dos Rabelados.

Segundo a mesma fonte, o prazo para apresentação das propostas decorre até às 10 horas do dia 8 de Setembro próximo. O anúncio está publicado no portal Ecompras.

Conforme a autarquia, está agendada para esta sexta-feira, 29, uma visita técnica obrigatória ao local. A concentração será na Câmara Municipal, onde os representantes das empresas devem se apresentar munidos das respectivas credenciais para o efeito.

Em relação ao financiamento, a autarquia explica que as despesas inerentes à celebração do contrato são financiadas pelo Ministério de Cultura e de Indústria Criativa/Fundo do Turismo e Câmara Municipal de São Miguel.

A autarquia explica que as propostas devem ser apresentadas em duas cópias identificadas como "Original" e "Cópia", e uma cópia em formato electrónico, acompanhadas dos documentos que as instruem, conforme o disposto no Programa de Concurso.

“Cada uma em envelopes separados e colocados dentro de um envelope exterior fechado e lacrado, endereçado à Entidade Adjudicante. Todos os envelopes devem indicar o nome/número da empreitada, bem como a identificação e endereço da empresa do concorrente”, esclarece.