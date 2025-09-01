​IPC promove formação em Gestão do Património Cultural

O Instituto do Património Cultural (IPC) promove nesta segunda-feira, 1 de Setembro, na cidade da Praia, uma formação em Gestão do Património Cultural em contexto de mudanças climáticas e riscos. A formação decorre até 5 de Setembro, no Instituto do Património Cultural.

A formação acontece em parceria com a Cooperação Espanhola (AECID), e visa capacitar profissionais do sector do património cultural na avaliação, gestão e mitigação de riscos climáticos e ambientais, promovendo estratégias de resiliência e preservação de bens culturais.

Segundo uma nota do IPC, durante o curso, serão abordadas metodologias de referência internacional, incluindo análise de vulnerabilidades, planos de prevenção e gestão integrada de riscos, alinhadas com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

“Esta formação integra-senociclo do Programa ACERCA, Capacitação para o Desenvolvimento no SectorCultural, seguindo-se às acções de Acessibilidade em Museus e Arqueologia Subaquática, ministrado entre os dias 25 e 29 de Agostos, e antecedendo o curso de Inventário e Digitalização de Acervos, programado para o mês de Outubro”, esclarece.

O IPC avisa que os cursos do Programa ACERCA oferecem um percurso integrado de capacitação, articulando estratégias de gestão, preservação e inovação na área do património cultural.