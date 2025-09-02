​Fladu Fla vai recriar passagem de Juan Sebastián de Elcano pela Ribeira Grande de Santiago

Segundo o Fladu Fla, o protocolo visa à concepção e implementação da vertente artística e dramatúrgica da recriação histórica da passagem de Juan Sebastián de Elcano pela Ribeira Grande de Santiago, que terá lugar no dia 27 de Setembro deste ano, na Cidade Velha, Património Mundial da UNESCO.
A parceria reforça ainda o compromisso da companhia de teatro com a promoção da cultura e da história cabo-verdiana.
Para o Fladu Fla, o protocolo representa, o reconhecimento do caminho trilhado pela companhia, na promoção da cultura nacional e na valorização da história vivida neste palco da humanidade.
“Mais um passo importante no compromisso de produzir encenações com elevado rigor artístico e histórico. Esta será a terceira grande produção da nossa companhia neste âmbito, e um novo desafio que abraçamos com orgulho e dedicação”, realça.
O Fladu Fla agradece à Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago pela confiança e parceria. “Continuaremos a trabalhar para honrar a nossa história, fortalecer a identidade da Cidade Velha e oferecer ao público experiências memoráveis”.