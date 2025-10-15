Edição 1246

Esta semana a manchete é feita com o apuramento inédito de Cabo Verde para o Campeonato do Mundo de Futebol que se vai realizar a partir de 11 de Junho do próximo ano nos EUA, Canadá e México.

Esta segunda-feira ficou marcada pelo vitória da Selecção Nacional sobre o Eswatini que garantiu então este apuramento inédito de Cabo Verde.

Os festejos começaram no Estádio Nacional e, rapidamente se estenderam por todo o país. Da Praia a Santo Antão, de São Vicente à Brava foram milhares de pessoas que festejaram esta que é, até agora, a página mais importante do Desporto nacional.

Também em destaque está a entrevista com a ministra da Justiça, Joana Rosa.

De há anos a esta parte, o sector da Justiça tem vindo a passar por uma reforma e modernização que se acelerou desde 2021. O muito esperado Sistema de Informação da Justiça deixou de ser promessa e tornou-se realidade: há sete meses, o Sistema de Informação de Processo Penal está operacional em todas as comarcas, à excepção da Brava. Em breve, o Processo Civil deverá também entrar em funcionamento, concluindo assim uma das maiores revoluções na justiça em Cabo Verde. Mas esta é apenas uma parte da engrenagem de mudanças e medidas destinadas a enfrentar o maior problema do sector: a morosidade. “Um processo judicial que tarda é uma vida suspensa”, reconhece Joana Rosa. Assim, as frentes de ataque são várias: criação de novos juízos especializados, aposta em mecanismos alternativos de resolução de litígios, reforço de recursos humanos, valorização das carreiras e uma inspecção objectiva dos magistrados, entre outras. Nesta entrevista, a governante explica algumas iniciativas legislativas em curso e projecta resultados concretos para os próximos anos. Confiante, garante que 2025 será “um ano de charneira”, com resultados claros em 2026 e 2027.

Na capa desta edição há ainda espaço para a IV Conferência sobre a Década dos Oceanos que se realizou no Fogo. Sob o lema “Unindo Saberes, Protegendo os Mares: Ciência Oceânica para Todos”, especialistas e representantes de várias instituições defenderam a participação activa das comunidades costeiras na produção de conhecimento científico sobre os oceanos.

Na economia o destaque vai para o mais recente Outlook do FMI que revê em alta o crescimento económico de Cabo Verde.

O relatório sobe perspectivas para o arquipélago prevendo que o crescimento do PIB passe de 5,0% em Abril, para 5,2%. Já as expectativas para a economia mundial mantêm-se sombrias. Embora a previsão de curto prazo seja modestamente revista em alta, o crescimento global permanece contido.

Chamada de primeira página para o regresso do Festival Sete Sóis Sete Luas a Cabo Verde.

As ilhas do Fogo, Brava, Maio e Santiago recebem, entre Outubro e Novembro, a 28.ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas, que celebra a arte, a música e a amizade entre os povos do espaço lusófono e mediterrânico.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Justiça para o futuro’ de Olavo Freire; ‘Desta vez vamos ser Cabo Verde’, escrito por Luís Carlos Silva; ‘O Silêncio de Romeu di Lurdis, provocado por uma partida prematura e dolorosa’ de José Mendonça Monteiro; e ‘Dia da Cultura: Dois Fundadores da Literatura Cabo-verdiana’ de Brito-Semedo.