​Atlantic Shipping celebra 30 anos com gala nos Estados Unidos da América

Numa publicação na rede social, a organização promete uma noite de celebração com música, cultura e diversas surpresas.
Entre os convidados de honra está o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, juntamente com outras personalidades da comunidade cabo-verdiana e internacional.
O programa inclui um jantar especial que contará com actuações de artistas cabo-verdianos, como Cremilda Medina, Gilyto Semedo, Assol Garcia e espectáculo ao vivo com o projecto “Ilha a Ilha”.
A animação musical ficará a cargo de Dj Migatcha e do Dj Cláudio, garantindo ritmo e festa ao longo da noite.
O instrumentista Kim Alves é o director musical do projecto 'Ilha a Ilha', que faz parte da apresentação comemorativa do 30º Aniversário da Atlântica Shipping.
A organização destaca ainda que serão sorteados prémios, incluindo um no valor de dez mil dólares, num evento de lugares limitados que se espera memorável para todos os presentes.