​Atlantic Shipping celebra 30 anos com gala nos Estados Unidos da América

A Atlantic Shipping vai comemorar o seu 30.º aniversário com uma gala no dia 27 de Setembro, nos Estados Unidos da América. O evento terá lugar no salão Venus de Milo, em Swansea, Massachusetts.

Numa publicação na rede social, a organização promete uma noite de celebração com música, cultura e diversas surpresas.

Entre os convidados de honra está o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, juntamente com outras personalidades da comunidade cabo-verdiana e internacional.

O programa inclui um jantar especial que contará com actuações de artistas cabo-verdianos, como Cremilda Medina, Gilyto Semedo, Assol Garcia e espectáculo ao vivo com o projecto “Ilha a Ilha”.

A animação musical ficará a cargo de Dj Migatcha e do Dj Cláudio, garantindo ritmo e festa ao longo da noite.

O instrumentista Kim Alves é o director musical do projecto 'Ilha a Ilha', que faz parte da apresentação comemorativa do 30º Aniversário da Atlântica Shipping.

A organização destaca ainda que serão sorteados prémios, incluindo um no valor de dez mil dólares, num evento de lugares limitados que se espera memorável para todos os presentes.