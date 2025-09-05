​Ilha do Maio recebe tarde cultural “Nós Tabanka”

A cidade do Porto Inglês, ilha do Maio, recebe neste domingo, 7 de Setembro, a tarde cultural “Nós Tabanka”, um evento organizado pela Bambú - Eventos e Serviços, em parceria com a Associação Tabanca Djamai e a Câmara Municipal do Maio.

Segundo uma nota enviada, este evento acontece no âmbito das festividades do município do Maio, que se celebra no dia 8 de Setembro, data que coincide com a celebração do dia de Nossa Sra. da Luz - Santa Padroeira da ilha.

O objectivo da criação do evento "Nós Tabanka”, cita a mesma fonte é a promoção e valorização da Tabanca de Maio, “com foco nas pessoas que fazem a Tabanca, permitindo-lhes reviver os momentos mais marcantes da nossa cultura, com intuito de unir os grupos mais velhos aos novos grupos (geração actual), para dar continuidade a esta importante manifestação cultural que é considerada a principal patrimônio imaterial da ilha, contribuindo para passar esta herança muito valiosa às gerações vindouras”.

Outro objectivo do evento é tornar a Tabanca como o principal produto para o turismo cultural da ilha e valorizar a identidade local e a criação de valores culturais e sociais.

“Esta iniciativa tem como missão fomentar a preservação da tradição da ilha, através a valorização e promoção da Tabanca, a qual é o principal patrimônio imaterial, para promover a Festa do Município do Maio, como momento vital de encontros do povo da ilha e na ilha, para assim, fortalecendo o nosso património cultural e promovendo o desenvolvimento daquilo que é uma das nossas maiores riquezas, a nossa cultura”, aponta.

Para esta tarde cultural, foram convidados os grupos de Tabanca Djarmai – Porto Inglês, Tabanca Cadjeta – Calheta, Tabanca Jovem e Tabanca Alcatraz.

A estreia da primeira tarde cultural acontece no dia 7 de Setembro de 2025, na Cidade do Porto Inglês, com uma celebração que marcará o lançamento oficial de “Nós Tabanka”.

A mesma fonte esclarece que a tarde cultural “Nós Tabanka”, representa a dinamização, valorização e promoção da Tabanca do Maio que é uma das principais manifestações culturais da ilha e mais emblemáticas de Cabo Verde, com raízes profundas na história, na resistência e na espiritualidade do povo cabo-verdiano.

“A Tabanca é uma manifestação cultural que traduz o símbolo de identidade, solidariedade comunitária e preservação de tradições da ilha”, frisa.

Indicou ainda que a criação deste projecto foi concebida para proporcionar um evento com uma identidade própria, como o elemento catalisador para promoção da cultura e diversão do município, “para colocar a ilha do Maio no centro do mapa das actividades culturais e para complementar e dar maior visibilidade às actividades da festa do município”.