Ministério da Cultura investe na produção de instrumentos musicais tradicionais

Pedro Fonseca (Construção Baptista, Santiago), Aniceto Gomes (Atelier Violão Aniceto, São Vicente) e Luís Fonseca (Atelier Luís Baptista, São Vicente) são os construtores selecionados.
Segundo o MCIC, nesta primeira fase, serão produzidos 14 violões tradicionais, sete cajons Sound XP, 20 cavaquinhos (modelos básico e Maria) e 29 guitarras (básicas e acústicas). "O investimento totaliza 1.560.000 escudos cabo-verdianos".
A mesma fonte explica que a iniciativa responde a uma necessidade concreta, já que muitas escolas, associações e ONGs enfrentam dificuldades na aquisição de instrumentos para as aulas de música e para o trabalho comunitário.
Com este protocolo, o Governo reforça o apoio já prestado nos últimos anos, disponibilizando instrumentos e materiais pedagógicos.
“Ao optar pela produção nacional, o MCIC não só garante instrumentos de qualidade para os beneficiários, como também estimula o setor criativo e artesanal dos luthiers cabo-verdianos, que têm vindo a afirmar-se pela excelência do seu trabalho”.