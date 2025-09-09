Ministério da Cultura investe na produção de instrumentos musicais tradicionais

​O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) assinou esta segunda-feira, 8 de Setembro, contratos com três luthiers cabo-verdianos para a construção de 77 instrumentos musicais tradicionais, que serão destinados a alunos bolseiros e a instituições beneficiárias do programa Bolsa de Acesso à Cultura.

Pedro Fonseca (Construção Baptista, Santiago), Aniceto Gomes (Atelier Violão Aniceto, São Vicente) e Luís Fonseca (Atelier Luís Baptista, São Vicente) são os construtores selecionados.

Segundo o MCIC, nesta primeira fase, serão produzidos 14 violões tradicionais, sete cajons Sound XP, 20 cavaquinhos (modelos básico e Maria) e 29 guitarras (básicas e acústicas). "O investimento totaliza 1.560.000 escudos cabo-verdianos".

A mesma fonte explica que a iniciativa responde a uma necessidade concreta, já que muitas escolas, associações e ONGs enfrentam dificuldades na aquisição de instrumentos para as aulas de música e para o trabalho comunitário.

Com este protocolo, o Governo reforça o apoio já prestado nos últimos anos, disponibilizando instrumentos e materiais pedagógicos.

“Ao optar pela produção nacional, o MCIC não só garante instrumentos de qualidade para os beneficiários, como também estimula o setor criativo e artesanal dos luthiers cabo-verdianos, que têm vindo a afirmar-se pela excelência do seu trabalho”.