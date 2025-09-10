Edição 1241

Destaque de manchete para a vitória de Cabo Verde sobre os Camarões na fase de apuramento para o Mundial de Futebol de 2026.

O golo de Dailon Livramento aos 54 minutos da segunda parte deixou todo o país a sonhar com uma presença inédita no Mundial de Futebol que se realiza no próximo ano nos EUA, Canadá e México.

Faltam ainda dois jogos para esta fase acabar, mas o sonho é cada vez mais real e, depois de quatro participações no Campeonato Africano das Nações, Cabo Verde pode estrear-se na maior competição de selecções do mundo.

Destaque também para a entrevista com Jorge Carlos Fonseca.

O Dia Internacional da Democracia deu o mote a esta entrevista com o ex-Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca na qual chama a atenção para os perigos que rondam o ideário democrático, ressaltando que as democracias neste momento se encontram numa fase de resistência, de defesa, procurando reorganizar forças para, no momento adequado, retomar a sua afirmação crescente no plano internacional. “Portanto, a democracia, os democratas, os regimes democráticos, têm que continuar a afirmar-se, a explicar-se, a fazer pedagogia, a defender-se, para que esse regime, esse sistema político, esta forma de vida, que é a democracia, possa continuar a ser o fundamento para a criação e desenvolvimento de sociedades livres, de sociedades de homens e mulheres livres”, defende o antigo Presidente da República, acrescentando que em Cabo Verde, a democracia é um processo irreversível e que a maioria dos cabo-verdianos tem o entendimento de que o único critério de legitimação do exercício do poder político é o critério do voto popular e o critério das urnas.

Nesta edição damos destaque de capa à reportagem sobre o suicídio em Cabo Verde.

O suicídio não leva apenas uma vida, para os familiares, a perda é acompanhada por sentimentos de culpa, choque e incompreensão, num processo de luto muitas vezes invisível para a sociedade. No Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, assinalado a 10 de Setembro, olhamos para além dos sinais de alerta e das estratégias de prevenção, para compreender sobretudo o impacto que esta realidade tem nos que ficam.

Outro tema em destaque é o início de mais um ano lectivo.

O presidente da Fundação Cabo-verdiana de Acção Social Escolar (FICASE), Adilson Freire, afirmou que os programas da instituição continuam consolidados e que, para o próximo ano lectivo, o orçamento do Fundo de Promoção do Emprego e da Formação (FPEF) e das bolsas de estudo será reforçado. O objectivo é aumentar a escolarização, incluir mais jovens de famílias pobres, reduzir desigualdades regionais e oferecer soluções de alojamento estudantis mais resilientes em Santiago e São Vicente.

Na Economia o destaque vai para o relatório Bready que substitui o antigo Doing Business.

O índice Doing Business foi-se, agora temos o Business Ready – ou B-READY – o novo projecto do Grupo Banco Mundial que oferece uma análise abrangente e detalhada das regulamentações, implementação e prestação de serviços que afectam o sector privado de uma economia. O primeiro relatório, 2024, analisou 50 economias – 15 africanas, 13 asiáticas, 12 europeias, 7 das américas e 3 da Oceânia – espera-se que o documento deste ano e do próximo chegue às economias de 180 países.

Na opinião há para ler os artigos ‘Educação, o alicerce que resiste às tempestades’ de Paulo Veiga e ‘Um ilustre viajante em Cabo Verde: a escala do Príncipe de Joinville em 1837’ escrito por Jorge Cólogan y González-Massieu.