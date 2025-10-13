Fez-se história. Cabo Verde está no Mundial!

O Estádio Nacional viveu esta tarde um dos momentos mais emocionantes da história desportiva de Cabo Verde. Os Tubarões Azuis venceram o Essuatíni por 3-0 e asseguraram, de forma inédita, a qualificação para o Campeonato do Mundo de Futebol.

Num jogo disputado sob calor intenso e perante um público vibrante, a seleção nacional teve uma primeira parte sem grandes oportunidades, muito por culpa do anti-jogo sistemático da equipa visitante, que procurou travar o ritmo dos cabo-verdianos. Mas a paciência e a qualidade técnica acabaram por prevalecer.

Logo aos 48 minutos, o Estádio Nacional explodiu de alegria: Dailon Livramento aproveitou uma bola perdida na área, após cruzamento de Steven Moreira, e inaugurou o marcador com um remate certeiro que deixou o guarda-redes Shabalala sem reacção. Poucos minutos depois, aos 52, Jamiro Monteiro esteve muito perto de ampliar a vantagem, com um forte disparo que embateu com estrondo na trave.

O segundo golo surgiu aos 55 minutos, por intermédio de Willy Semedo, que confirmou o domínio cabo-verdiano ao desviar ao segundo poste um cruzamento vindo da direita.

Com o 2-0 no marcador, Cabo Verde passou a controlar o jogo. Bubista, o seleccionador nacional, geriu a equipa com inteligência, refrescando o meio-campo e o ataque com as entradas de Telmo Arcanjo, Laros Duarte, Garry Rodrigues e Deroy Duarte.

Aos 86 minutos, o público voltou a levantar-se para aplaudir a entrada de Stopira, veterano central de 37 anos, chamado por Bubista para este momento histórico. Depois de ter anunciado o adeus à selecção, o jogador do Torreense regressou para viver a página mais bonita do futebol cabo-verdiano.

E o destino quis que a história ficasse completa: aos 90 minutos, Stopira marcou o terceiro golo da partida. Shabalala ainda defendeu o primeiro remate, mas não conseguiu impedir que Stopira fizesse o 3-0. Um momento de pura emoção, que fez explodir de alegria as bancadas do Estádio Nacional.

O apito final soou e Cabo Verde está no Mundial. Um feito inédito.



Camarões e Angola empatam



Os Tubarões Azuis entraram para este derradeiro encontro cientes que um triunfo seria suficiente para a qualificação, mas também com os olhos postos no jogo entre Camarões e Angola.

No entanto, a selecção camaronesa não foi capaz de fazer mais do que empatar com os Palancas Negras ficando assim no segundo lugar do Grupo D de qualificação para o Mundial de Futebol que se vai disputar nos EUA, Canadá e México.