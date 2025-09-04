Futebol/Mundial'2026: Cabo Verde quer manter hoje liderança do grupo de qualificação em jogo com Maurícias

A seleção nacional de futebol defronta hoje, às 15:00 as Maurícias, no Estádio Côte d’Or National Sports Complex, em partida da 7.ª jornada do Grupo D de qualificação africana para o Mundial’2026.

Cabo Verde lidera o grupo com 13 pontos, mais um do que os Camarões, que seguem na segunda posição, e entram em campo motivados a conquistar os três pontos para manter a liderança e dar um passo decisivo rumo à fase final da competição.

As Maurícias, atualmente no quinto lugar com cinco pontos, procuram surpreender em casa e melhorar a sua classificação, depois de um percurso irregular na fase de grupos.

Os convocados do selecionador nacional, Bubista, realizaram na noite de quarta-feira, 03, no Estádio Côte d’Or, o último treino de preparação, que contou com Stopira e Hélio Varela, este que, assim como Ryan Mendes, treinou de forma condicionada.

No dia 09 de Setembro, no Estádio Nacional de Cabo Verde, na cidade da Praia, a selecção recebe os Camarões, num encontro em que parte da receita de bilheteira será destinada a apoiar a ilha de São Vicente, recentemente atingida pela tempestade Erin, que provocou nove mortos e inúmeros estragos.

A classificação do Grupo D é liderada por Cabo Verde (13 pontos), seguido dos Camarões (12), Líbia (8), Angola (7), Maurícias (5) e Eswatini (2).

Os 54 países africanos foram divididos em nove grupos de seis selecções (A a I) e os vencedores de cada grupo apuram-se directamente para o Mundial´2026.

Os quatro melhores segundos disputarão uma “final-four” que decidirá a equipa a representar África numa repescagem intercontinental, podendo elevar para dez o número de países africanos na competição, a realizar-se em simultâneo em três países no Canadá, Estados Unidos da América e México.