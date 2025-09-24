Kevin Pina e Stopira apontam para o sonho de qualificação histórica para o Mundial

O internacional cabo-verdiano Kevin Pina afirmou hoje que o grupo está totalmente focado em vencer o jogo decisivo frente a Eswatini, na próxima segunda-feira, e concretizar o sonho de qualificar Cabo Verde pela primeira vez para o Mundial.

Em conferência de imprensa realizada antes do primeiro treino no centro de estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o médio garantiu que a equipa trabalha “sem pressão”, embora admita alguma “ansiedade natural”, que, segundo disse, “não vai atrapalhar em nada”.

“Estamos confiantes e determinados. O foco é vencer o último jogo em casa e realizar um sonho antigo de várias gerações de jogadores e de todos os cabo-verdianos”, afirmou Kevin de Pina.

O jogador salientou ainda que o facto de a partida decisiva ser disputada no Estádio Nacional, é uma motivação extra.

“Jogar em casa e com a possibilidade de fazer história dá-nos ainda mais força. Vamos lutar por Cabo Verde e pela vitória que todos desejam”, acrescentou.

Sobre o jogo de quarta-feira frente à Líbia, o médio considerou “revoltante e frustrante” o que aconteceu, lamentando a ausência do VAR e a falta de árbitros à altura de uma competição de qualificação para o Mundial.

“Isso já faz parte do passado. Agora o foco está no jogo de segunda-feira, esperando um ambiente de alegria e festejo depois da vitória”, sublinhou.

Por sua vez, o defesa Stopira, que esteve prestes a entrar no jogo contra a Líbia, disse estar preparado para dar o seu contributo e ajudar a seleção a concretizar o sonho de uma geração de jogadores.

“Não só eu, mas todos os que passaram pela selecção sempre tiveram este sonho. É um desejo de criança e acredito que temos qualidade. Este é um momento crucial que pode marcar o futuro do futebol e do país”, afirmou o experiente jogador, apelando ao apoio do público no Estádio Nacional.

A seleção nacional chegou na madrugada desta quinta-feira ao país e realizou o primeiro treino com todos os convocados.