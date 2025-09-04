FIFA multa FCF em 560 contos devido a invasão de campo

A Federação Caboverdiana de Futebol (FCF) foi multada em cerca de 560 mil escudos (5000 francos suíços) pelo Comité Disciplinar da FIFA, na sequência da invasão de campo registada após a vitória de Cabo Verde sobre os Camarões (1-0), no jogo realizado a 9 de setembro.

No final da partida, disputada no Estádio Nacional, adeptos dos “Tubarões Azuis” entraram no relvado para celebrar o triunfo juntamente com os jogadores da Seleção Nacional, situação considerada irregular pela instância máxima do futebol mundial.

Em comunicado, a FCF confirma ter recebido a decisão da FIFA e aproveita para lançar um apelo aos adeptos, pedindo “comportamento correto” já no próximo jogo dos “Tubarões Azuis”, frente a Eswatini, marcado para 13 de Outubro.

A Federação sublinha ainda a importância de que “a ordem e a segurança nos jogos sejam, rigorosamente, respeitadas”, não apenas nesse encontro, mas em todos os compromissos da Seleção Nacional.