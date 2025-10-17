Apesar da histórica qualificação para o Mundial, Cabo Verde desce no ranking da FIFA

A FIFA actualizou esta quinta-feira o ranking mundial de selecções masculinas de futebol e Cabo Verde, apesar de ter garantido a sua primeira qualificação para o Campeonato do Mundo, desceu um lugar — do 70.º para o 71.º posto.

A queda surpreende, já que os “Tubarões Azuis” vivem o melhor momento da sua história. No entanto, a FIFA aponta que o método de cálculo do ranking e a evolução de outras selecções ajudam a explicar esta ligeira descida.

Segundo os dados publicados no site oficial da FIFA, Cabo Verde soma agora 1 344,37 pontos, ligeiramente abaixo dos 1 347,26 registados na actualização anterior. O país foi ultrapassado por selecções que conseguiram vitórias contra adversários de maior peso competitivo, o que lhes permitiu somar mais pontos no sistema de classificação.

Como é calculado o ranking da FIFA

Desde 2018, a FIFA utiliza um modelo de cálculo baseado no sistema Elo, o mesmo que é aplicado no xadrez. Cada partida adiciona ou subtrai pontos consoante o resultado e o nível do adversário. Assim, vencer uma equipa mais fraca rende poucos pontos, enquanto ganhar a uma selecção mais forte tem um impacto muito maior.

No caso de Cabo Verde, os jogos mais recentes foram frente a equipas de ranking inferior — como Essuatíni ou Líbia — e, embora os resultados (empate e vitória) tenham sido decisivos para o apuramento ao Mundial, o ganho de pontos foi modesto, pois tratava-se de resultados “esperados” segundo a fórmula da FIFA.

A descida não resulta necessariamente de maus desempenhos, mas sim da evolução positiva de rivais diretos no ranking, como Benim, Guiné ou Congo, que conquistaram vitórias em jogos com maior coeficiente de dificuldade.

O sistema da FIFA é dinâmico: quando uma selecção próxima na tabela ganha mais pontos, pode ultrapassar outra mesmo que esta também tenha vencido os seus jogos.

Outro factor que pode ter influenciado a queda é o ajuste automático que reduz o peso de partidas antigas no cálculo global. Vitórias importantes obtidas há mais de um ano vão perdendo influência progressivamente.

Apesar da ligeira queda na tabela, a selecção nacional mantém-se entre as melhores 15 equipas africanas e continua a subir em prestígio internacional após garantir um feito histórico: a primeira presença de sempre no Mundial de futebol, que será disputado em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

O ranking é actualizado pela FIFA mensalmente e serve, entre outros critérios, para determinar a colocação das equipas nos potes de sorteio de competições internacionais.

Top 10

1º Espanha

2º Argentina

3º França

4º Inglaterra

5º Portugal

6º Holanda

7º Brasil

8º Bélgica

9º Itália

10º Alemanha