Futebol: Cabo Verde cai sete posições no ranking da FIFA e passa a ocupar o 72º lugar

A selecção nacional de futebol caiu sete posições no “ranking” da FIFA actualizada esta quinta-feira, e passa a ocupar o 72º lugar de uma lista que continua a ser liderada pela Argentina.

De acordo com o “ranking” a selecção nacional, que soma 1340.87 pontos, ocupa actualmente o 13º posto a nível africano, depois de Marrocos(1º) Senegal (2º),Egipto (3º), Nigéria (4º), Argélia (5º), Costa do Marfim (6º), Tunísia (7º), Camarões (8º), Mali (9º) RD Congo (10º), África do Sul (11º) e Burquina Faso (12º).

A derrota nos dois jogos da terceira e quarta jornadas do Grupo C, recentemente disputados, de qualificação africana para o CAN’2025 frente ao Botswana, contribuiu para a queda acentuada dos Tubarões Azuis, nome por que é conhecida a selecção cabo-verdiana de futebol.

O Botswana, por sua vez, subiu sete posições, passando actualmente a ocupar o 140º lugar com 1088.45 pontos.

A selecção da Argentina continua a comandar a tabela, seguida de França, Espanha, Inglaterra, Brasil, Bélgica, Portugal, Países Baixos, Itália e Colômbia no “top 10”.