Futebol: Cabo Verde mantém-se no 65º lugar do ranking da FIFA

A selecção cabo-verdiana de futebol mantém a 65ª posição, com 1.383 pontos, no ranking da FIFA do mês de Março, actualizado esta quinta-feira, 05, pelo organismo que superintende o futebol mundial.

No passado mês de Março, Cabo Verde subiu oito posições, fruto da campanha histórica no Campeonato Africano das Nações (CAN´2023).

No entanto, apesar de duas vitórias [sobre a Guiana e Guiné Equatorial] no torneio da FIFA Series, realizado no passado mês de Março, Cabo Verde manteve a mesma posição.

A nível do continente africano, continuou no 13º lugar, classificação liderada por Marrocos, seguido do Senegal e da Nigéria, que completam o pódio.

A Costa do Marfim, actual campeão africano, subiu uma posição no ranking, passando a ser 38.º no geral e quinto a nível continental. A Nigéria, vice-campeã, agora está em 30º posto, ao descer duas posições.

No que concerne aos países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde é a melhor classificada à frente da Angola (94 – desceu uma posição), Moçambique (110), Guiné-Bissau (116 - subiu um lugar), e São Tomé e Príncipe (188).

A selecção africana melhor classificada no ranking mundial é o Marrocos (17.º lugar), a frente de selecções como Japão, Dinamarca, Suíça, Ucrânia e Suécia.

O ranking da FIFA continua a ser liderado pela Argentina (1.858 pontos), seguida da França, Bélgica, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Baixos, Espanha, Itália e Croácia, que formam o “Top 10”.