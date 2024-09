Futebol/ CAN’2025: Cabo Verde defronta Botswana em jornada dupla no próximo mês de Outubro

A selecção cabo-verdiana de futebol defronta, nos dias 10 e 15 de Outubro, a congénere do Botswana, em jogos da terceira e quarta jornadas do grupo C de qualificação para o Campeonato de Africano das Nações (CAN’2025).

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), no dia 10 de Outubro Cabo Verde joga, às 15:30, no Estádio Nacional e, cinco dias depois, será no Botswana, a ser disputado no Estádio Odeb Chilume, em Francistown, às 15: 00 locais (12: 00 em Cabo Verde).

Cabo Verde ocupa o segundo lugar do grupo C, com três pontos, os mesmos que a Mauritânia. O Egipto lidera com seis pontos e o Botswana, ainda não pontuou.

Os dois primeiros lugares qualificam-se para o CAN’2025 que será disputado em Marrocos.