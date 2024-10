Cabo Verde tem capacidade para vencer qualquer selecção africana – Bruno Varela

​O guarda-redes internacional cabo-verdiano, Bruno Varela, disse hoje, na cidade da Praia, que Cabo Verde tem capacidade para vencer qualquer selecção africana.

A afirmação foi feita em conferência de imprensa, antes de mais um treino da selecção para o jogo da próxima terça-feira, 15, com o Botswana, a contar para a quarta jornada do grupo C de apuramento para o CAN’2025.

Por isso, Bruno Varela apontou que apesar da derrota com o Botswana, "nada está perdido" e que Cabo Verde tem equipa para conseguir a qualificação.

"Ainda estamos dentro do nosso objectivo e vamos buscar os três pontos no Botswana. Temos condições para vencer qualquer selecção africana", frisou o guarda-redes do Vitória de Guimarães.

"Vai ser um jogo muito importante e depois da derrota de ontem (quinta-feira) ela é ainda maior. Estamos na obrigação de ganhar esta partida", apontou.

Bruno Varela que defendeu a selecção de Portugal (45 vezes) nos escalões de formação, vai na sua quarta internacionalização por Cabo Verde.

Por seu turno, o avançado Bebé reiterou o objectivo de conseguir os três pontos por acreditar que Cabo Verde tem capacidade de levar de vencida o Botswana, mesmo jogando fora de cada.

"Estamos a treinar e jogar bem, assim como numa forma muito interessante. Vamos chegar para ganhar e trazer os três pontos para Cabo Verde", garantiu o avançado do Racing Ferrol, da segunda divisão espanhola.

A lembrar que na quinta-feira, 10, a selecção Cabo Verde perdeu, por 1-0, com o Botswana em jogo referente à terceira ronda, realizado no Estádio Nacional.

O Egipto, que hoje venceu a Mauritânia por 2-0, lidera o grupo com nove pontos. Cabo Verde, Botswana e Mauritânia têm três pontos cada.

Os dois primeiros lugares qualificam-se para o CAN’2025 que será disputado em Marrocos.