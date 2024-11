Qualificação CAN’2025: Cabo Verde inicia trabalhos para recepção ao Egipto

A selecção nacional de futebol arrancou hoje, no Centro de Estágio da FCF, os treinos para o jogo com o Egipto, esta sexta-feira, 15, no Estádio Nacional, para o Grupo C de qualificação para o CAN’2025.

Para a partida da quinta e penúltima jornada do Grupo C, a equipa técnica liderada por Pedro Brito, desportivamente tratado por Bubista, contou com o concurso de alguns dos convocados, que se apresentaram entusiasmados para enfrentarem o líder Egipto, já qualificado.

O técnico disse não esperar facilidade e que Cabo Verde vai jogar com o pensamento no regresso às vitórias, ciente de que já não tem margem de erros, razão pela qual só o triunfo interessa aos “Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a selecção cabo-verdiana.

Também os jogadores que subiram ao relvado sintético neste primeiro dia de treino no Centro de Estágio, mostraram-se conscientes de que esperam dificuldades, mas optimistas que, com trabalho, Cabo Verde pode chegar aos seus intentos e regressar às vitórias no seu reduto.

O jogo Cabo Verde x Egipto realiza-se às 15:00 de sexta-feira.

Para a sexta e última jornada, que se realiza na terça-feira, 19, o jogo contra Mauritânia, será disputado no Estádio Cheikha Ould Boidiya, em Nouakchott, às 15:00 locais (14:00 em Cabo Verde).

Cabo Verde está no terceiro lugar do grupo C, com três pontos, os mesmos que a Mauritânia, num grupo que é liderado pelo Egipto com 12 pontos e o Botswana em segundo lugar com seis pontos.

Os dois primeiros classificados, segundo avança a FCF, qualificam-se para o CAN 2025, que será disputado em Marrocos.

Os Convocados:

Guarda-redes: Bruno Varela (Vitória Guimarães, Portugal), Josimar Dias “Vozinha” (GD Chaves, Portugal) e Márcio da Rosa (Hebar, Bulgária).

Defesa: Edilson Borges “Diney” (Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos), Dylan Tavares (Bastia, França), João Paulo Fernandes (Sheriff, Moldávia), Kelvin Pires “Djack” (SJK, Finlândia), Logan Costa (Villarreal, Espanha), Roberto Lopes “Pico” (Shamrock Rovers, Irlanda), Steven Moreira (Columbus Crew, Estados Unidos da América) e Wagner Pina (Estoril Praia, Portugal).

Médios: Deroy Duarte (Ludogorets, Bulgária), Jair Semedo “Yannick” (FC Vizela, Portugal), Jamiro Monteiro (Zwolle, Países Baixos), Kevin Pina (FK Krasnodar, Rússia), Laros Duarte (Puskás Akadémia FC, Hungria), Patrick Andrade (Qarabag, Azerbaijão) e Telmo Arcanjo (Vitória SC, Portugal).

Avançados: Dailon Livramento (Hellas Verona, Itália), Garry Rodrigues (Sivassport, Turquia), Jovane Cabral (Estrela da Amadora, Portugal)

Gilson Benchimol (Akron Togliatti, Rússia), Hélio Varela (Gent, Bélgica) Ryan Mendes (Kocaelispor, Turquia).