CAN’2024/Andebol: Selecção feminina enfrenta hoje o combinado do Egipto

A selecção de andebol feminina de Cabo Verde encerra hoje a sua participação na primeira fase do Grupo A do CAN’2024 frente ao Egipto, na República Democrática do Congo, em jogo referente à quinta jornada.

De acordo com o calendário divulgado pela Federação Cabo-verdiana de Andebol, o jogo Cabo Verde - Egipto, líder do Grupo A, vai ser disputado às 15:00 locais (13:00 de Cabo Verde), no Martyrs Stadium Gymnassum.

Com três derrotas e uma vitória nas quatro primeiras partidas, o combinado cabo-verdiano ocupa a quarta posição com os mesmos dois pontos que a Argélia, num grupo liderado pelo Senegal (oito pontos), seguido do Egipto e do Congo, com seis pontos cada. O Quénia, último classificado, com derrotas em todas as partidas, ainda não pontuou.

Ao cabo da quinta jornada, a turma crioula fica afastada do quadro das meias-finais pelo que fica fora da luta pelo pódio, uma vez que que cai directamente para Taça Presidente, prova que nesta prova da Confederação Africana de Andebol recebe as equipas afastadas da fase de grupos.

Jogos quinta jornada:

Grupo A: Cabo Verde - Egipto, Congo-Camarões e Argélia - Quénia

Grupo B: Guiné Conacri - Uganda, Tunísia - Senegal e RD Congo - Angola