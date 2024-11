​CAN2025: Cabo Verde joga hoje com Egipto

Os Tubarões Azuis jogam esta sexta-feira, 15, para a quinta jornada do grupo C, com a selecção do Egipto, no jogo que será disputado no Estádio Nacional, na cidade da Praia, às 15h00.

Para a sexta e última jornada, que será no dia 19 deste mês, o jogo contra Mauritânia, será disputado no Estádio Cheikha Ould Boidiya, em Nouakchott, às 15h00 locais (14h00 em CV). Para os dois jogos, Bebé, do Racing de Ferrol, foi chamado para colmatar a ausência do extremo Garry Rodrigues que não poderá ajudar a selecção nacional devido a lesão contraída ao serviço do seu clube. De lembrar que o seleccionador Pedro Bubista divulgou no passado dia 8 deste mês, 24 jogadores para os jogos frente Egipto e Mauritânia, de qualificação para a Copa de África das Nações (CAN) 2025.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.