Luta Livre: Cabo Verde com seis atletas todos residentes nos EUA no Campeonato Africano

Cabo Verde conta com seis atletas, todos filhos e descendentes de cabo-verdianos residentes nos EUA, no Campeonato Africano de Luta Livre, que decorre no Egipto, onde Matteo Monteiro revalidou o título africano de luta livre em sub-20.

Segundo o Comité Olímpico Cabo-verdiano, para além de Matteo Monteiro, que conquistou a medalha de ouro na categoria de -86 Kg disputado em Alexandria (Egipto), o país está representado neste Campeonato Africano pelos atletas Furtado Tresse, Arianna Xavier, Angelina Rodrigues Miranda, Anthony Wesley Amado, Alexander Buckman e João Paulo Vicente Júnior. Desta legião de atletas destaca-se Arianna Olympia Xavier, que em 2023 se tornou a primeira mulher medalhista a representar Cabo Verde no Campeonato Africano de Luta Livre, tendo conquistado a medalha de prata em 75.7 kg, em sénior divisão. Anthony Wesley Amado, que lutou com 69,8 Kg, classificou-se no quinto lugar do Campeonato Africano. O Campeonato Africano de Luta Livre 2024 precede o torneio qualificativo para Paris’2024, que se realiza no mesmo local.

