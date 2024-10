Futebol/CAN’2025: Cabo Verde defronta hoje o Botswana com olhos postos na vitória

A selecção nacional de futebol defronta hoje, às 15:00, no Estádio Nacional, a congénere do Botswana, em jogo a contar para a terceira jornada do grupo C de qualificação para CAN'2025, cuja fase final disputa-se em Marrocos.

Cabo Verde, que divide o segundo lugar do grupo com a Mauritânia, ambas têm três pontos, defronta um adversário que ainda está à procura dos primeiros pontos. O Egipto lidera com seis pontos.

Cabo Verde ocupa o segundo lugar do grupo C, com três pontos, os mesmos que a Mauritânia. O Egipto lidera com seis pontos e o Botswana, ainda não pontuou.

Os dois primeiros lugares qualificam-se para o CAN’2025 que será disputado em Marrocos.

Na antevisão do jogo, o seleccionador nacional Bubista advertiu que, independentemente do lugar que ocupa o adversário, vai ser um jogo muito competitivo, porque o Botswana também vai lutar muito por um bom resultado, dada a posição que se encontra na tabela classificativa.

O capitão Ryan Mendes prometeu um "Cabo Verde igual a si próprio", no duelo com Botswana e reiterou que o objectivo é vencer a partida.

Os "Tubarões Azuis", como é conhecida a selecção de Cabo Verde, realizaram na quarta-feira, o último treino e sob às ordens de Bubista estiveram todos os convocados, com excepção de Edilson Borges 'Diney', que continuava entregue ao departamento médico.

No outro jogo deste grupo, o líder Egipto recebe na sexta-feira, no Estádio Internacional do Cairo, o combinado da Mauritânia.

No próximo dia 15 de Outubro, será a vez do Botswana receber a selecção de Cabo Verde, em jogo referente à quarta jornada, marcado para as 15:00 locais (12: 00 em Cabo Verde), no Estádio Odeb Chilume, em Francistown.

Lista dos convocados

Guarda-redes: Bruno Varela (Guimarães - Portugal), Dylan Silva (FC Sportist - Bulgária) e Márcio Rosa (Hebar - Bulgária).

Defesas: Diney Borges (Al Bataeh - EAU), João Paulo Fernandes (Sheriff- Moldávia), Jorge Xavier ‘Jojó’ (Vizela - Portugal), Kelvin Pires (SJK - Finlândia), Logan Costa (Villarreal - Espanha), Rivaldo Morais (Farense - Portugal), Pico Lopes (Shamrock Rovers - Irlanda), Steven Moreira (Columbus - EUA) e Wagner Pina (Estoril - Portugal).

Médios: David Tavares (Gloria Buzau - Roménia), Deroy Duarte (Ludogorets - Bulgária), Yannick Semedo (Vizela - Portugal), Jamiro (Zwolle - Países Baixos), Kevin Pina (FK Krasnodar - Rússia), Laros Duarte (Puska Academy - Hungria) e Telmo Arcanjo (Guimarães - Portugal).

Avançados: Dailon Livramento (Verona - Itália), Fabricio Garcia (Estoril - Portugal), Jovane Cabral (Estrela - Portugal), Gilson Benchimol (Akron - Rússia), Ryan Mendes (Kocaelispor - Turquia) e Bebé (Racing Ferrol - Espanha).