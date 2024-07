Futebol: Cabo Verde integra Grupo C de qualificação para fase final do CAN’2025

A selecção de futebol de Cabo Verde evoluirá no Grupo C, juntamente com as do Botswana, Mauritânia e Egipto para o acesso à fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN) 2025, a disputar-se em Marrocos.

O sorteio realizou-se hoje, em Joanesburgo (África do Sul) pela Confederação Africana de Futebol (CAF). As eliminatórias estão programadas para começar em Setembro de 2024, de modo a determinar as 24 nações que competirão no maior evento futebolístico do continente africano. Apenas os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para a fase final, sendo que no Grupo K , só existe uma vaga, isto porque o Marrocos, anfitriã da prova, já tem a qualificação garantida. Das selecções que integram este grupo, a do Egipto é a melhor classificada no ranking da Federação Internacional de Futebol (FIFA), ocupando a 36.ª posição, antes de Cabo Verde (65), da Mauritânia (112) e do Botswana (145). Cabo Verde vai tentar a sua quinta participação numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, em 2015, na Guiné- Equatorial, em 2021, nos Camarões, e em 2023, na Costa do Marfim. Divisão dos grupos: Groupo A: Tunisia, Madagascar, Comores, Gambia; Groupo B: Morocco, Gabão, República Centro Africana, Lesotho; Groupo C: Egipto, Cabo Verde, Mauritânia, Botswana; Groupo D: Nigeria, Benin Libya, Rwanda; Groupo E: Algeria, Guiné Equatorial, Togo, Liberia; Groupo F: Ghana, Angola, Sudão, Niger Groupo G: Costa do Marfim, Zâmbia, Serra Leoa, Chade; Groupo H: RD Congo, Guiné-Conacry, Tanzania, Etiópia; Groupo I: Mali, Mozambique, Guinea Bissau, Eswatini; Groupo J: Camarões, Namíbia, Quénia, Zimbabwe; Groupo K: África do Sul, Uganda, Congo, South Sudan; Groupo L: Senegal, Burkina Faso, Malawi, Burundi.

