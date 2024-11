Cabo Verde soma quarta derrota no apuramento para a CAN2025

A seleção de futebol de Cabo Verde, já afastada da fase final da Taça das Nações Africanas (CAN) de 2025, perdeu esta terça-feira na Mauritânia, por 1-0, somando a quarta derrota no apuramento, e caiu para o último lugar.

A Mauritânia partiu para a última jornada ainda com esperanças de chegar ao segundo lugar, que lhe garantia a qualificação, mas estava dependente do resultado do Botswana que, ao empatar a um golo com o Egito, líder do grupo, assegurou presença na fase final da competição.

Em Nouakchott, o golo que garantiu a vitória da Mauritânia foi marcado à beira do intervalo, aos 45+4 minutos, pelo avançado Mouhamed Soueid.

Na segunda parte, a situação complicou-se para a seleção lusófona quando, aos 60 minutos, o médio Kevin Lenini, que joga nos russos do Krasnodar, viu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Um empate com a Mauritânia ter permitido a Cabo Verde fugir ao último lugar do grupo C, uma vez que no confronto direto, critério que prevalece, a seleção lusófona levava vantagem (venceu em casa por 2-0 e perdeu fora por 1-0).

O Egito não teve adversário à altura no grupo C, no qual somou 14 pontos, seguido do Botswana, com oito, apurando-se ambas para a fase final, da Mauritânia, com sete, e de Cabo Verde, com quatro.