Cabo Verde empata com Egipto e hipoteca sonho de chegar ao CAN

​A selecção nacional de futebol empatou sexta-feira com a congénere do Egipto (1-1) e hipotecou o sonho da passagem à fase final do campeonato Africano das Nações de 2025.

Segundo o treinador da turma nacional, Pedro Brito 'Bubista', a equipa não conseguiu impor o seu jogo na primeira parte da partida, situação que veio a ser invertida na etapa complementar, durante a qual conseguiu o empate. Bubista reconheceu que o Egipto não é uma equipa fácil, considerando o seu historial. “Somos a única equipa neste jogo de qualificação que conseguiu um empate frente à turma de Egipto, daí que estou orgulhoso da minha equipa, principalmente do que fez na segunda parte do jogo”, destacou, admitindo que houve pouca posse de bola por parte da turma nacional. Bubista considerou que a equipa nacional esteve presente perante um adversário de topo a nível africano. Lamentou o facto de a turma nacional não conseguir o sonho da qualificação para o CAN 2025, mas lembrou que a equipa ainda está na qualificação para o mundial.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.