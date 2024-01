Bubista "encantado" com o desempenho da selecção de Cabo Verde

No final do jogo de ontem o seleccionador nacional, Bubista, demonstrou-se “encantado” com o desempenho da selecção de Cabo Verde que ditou a passagem para os quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN’2023).

“Estamos a traçar o nosso caminho; sabemos que há muitas equipas maiores do que nós, mas estamos a tentar concentrar-nos no nosso jogo para ter a oportunidade de defrontar as potências africanas”, disse Bubista, em conferência de imprensa, após o triunfo sobre a Mauritânia. “Nosso objetivo é trabalhar para sermos cada vez mais forte”, acrescentou. Em contraste, o seleccionador da Mauritânia, Amir Abdou, ficou muito desapontado depois de a sua equipa ter sofrido um golo “ridículo” no final. “Estamos um pouco decepcionados por sairmos com este resultado, especialmente devido a um erro individual como esse. Nós não merecíamos isso”, lamentou Abdou. Cabo Verde venceu o seu terceiro jogo no CAN , mais do que todos os triunfos que alcançara na somatória das suas três participações anteriores. A selecção nacional aguarda agora o vencedor do duelo entre Marrocos e África do Sul, que se realiza esta terça-feira, às 19 .00 horas, para conhecer o seu adversário nos quartos de final. De referir que Cabo Verde chegou pela primeira vez a esta fase da competição em 2013, quando a prova era disputada por 16 selecções, e foi eliminada na altura pelo Gana (2-0).

