Futebol: Jamiro Monteiro avisa que Cabo Verde ainda "tem mais por provar" no CAN’2023

O médio internacional cabo-verdiano Jamiro Monteiro disse ontem, em Abidjan, na Costa do Marfim, que a selecção de Cabo Verde ainda ” tem mais por provar” no Campeonato Africano das Nações (CAN’2023).

“Temos mais por provar”, disse Jamiro Monteiro, considerado ” Man of Match” (Homem do Jogo), após o triunfo por 1-0, ante a Mauritânia, que ditou a passagem para os quartos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN’2023).

“Gostaria de dedicar esta vitória a Cabo Verde e a todas as pessoas que nos apoiam. É fantástico, demos mais um passo em frente, mas ainda não mostrámos tudo. O mais importante era qualificar-nos para os quartos-de-final”, precisou.

Durante a sua declaração à página oficial da Confederação Africana de Futebol (CAF), o camisola 10 da selecção de Cabo Verde ressaltou a liderança do capitão Ryan Mendes.

“Ele é o nosso modelo. Estou aqui e posso dizer que ele é um grande líder”, afirmou Jamiro, que fez o primeiro golo de Cabo Verde neste CAN, no triunfo por 2-1 sobre o Gana, ainda na fase de grupos.

Cabo Verde venceu o seu terceiro jogo no CAN , mais do que todos os triunfos que alcançara na somatória das suas três participações anteriores.

A selecção nacional aguarda agora o vencedor do duelo entre Marrocos e África do Sul, que se realiza esta terça-feira, às 19 .00, para conhecer o seu adversário nos quartos de final.

De referir que Cabo Verde chegou pela primeira vez a esta fase da competição em 2013, quando a prova era disputada por 16 selecções, e foi eliminada na altura pelo Gana (2-0).