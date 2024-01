Os adversários de Cabo Verde para a próxima fase da CAN

Depois do empate de ontem frente ao Egipto, Cabo Verde já começa a preparar os oitavos de final da CAN. Próximo adversário dos Tubarões Azuis será o melhor terceiro classificado dos grupo A, C ou D.

Frente ao Egipto a selecção nacional cumpriu calendário uma vez que já sabia que estava qualificada e que, independentemente do resultado, tinha o primeiro lugar do Grupo B garantido.

Agora é tempo de começar a preparar os oitavos de final e a equipa orientada pelo seleccionador nacional, Bubista, já sabe quem são os possíveis adversários.

Segundo o calendário da prova Cabo Verde irá jogar os oitavos de final no próximo dia 29 de Janeiro. Nesse dia os Tubarões Azuis irão defrontar uma das equipas qualificadas como uma das melhores terceiras classificadas dos seus grupos.

Assim, dos grupos A, C ou D sairá o oponente da equipa nacional.

No Grupo A as contas já estão fechadas e a Costa do Marfim assegurou o terceiro lugar. No Grupo C os Camarões ocupam actualmente o terceiro posto com 1 ponto, mas com uma jornada ainda por disputar. Finalmente, no Grupo D o terceiro lugar é, actualmente, ocupado pela selecção nacional da Argélia que tem dois pontos e a quem falta ainda disputar um jogo.

Hoje os Camarões jogam contra a Gâmbia, última classificada do Grupo C e ficam a aguardar o resultado do outro jogo (Guiné Senegal) com esperanças de ainda poderem ser segundos.

No Grupo D as contas são ainda mais difíceis de fazer, porque a Argélia ainda alimenta esperanças de apuramento directo. Com dois pontos a equipa argelina vai estar atenta aos acontecimentos do outro jogo do grupo e que coloca frente a frente as equipas de Angola e Burkina Faso (ambas com 4 pontos).