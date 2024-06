Qualificação Mundial 2026: Tubarões Azuis a caminho dos Camarões

A seleção de Cabo Verde de futebol encerra hoje o estágio de Portugal e viaja para Yaoundé, onde defronta no sábado, 08, a sua congénere dos Camarões, em jogo de qualificação para o Mundial 2026.

Segundo avançou hoje a Federação Cabo-verdiana de Futebol, na sua comunicação à imprensa, os “Tubarões Azuis” nome pelo qual é conhecida a selecção de Cabo Verde, realizaram na tarde de terça-feira, 04, mais um treino de preparação do jogo deste sábado, tendo contado com a integração do defesa Edilson Borges “Diney”, do médio Patrick Andrade e do extremo Hélio Varela.

Estes só agora se juntaram ao combinado cabo-verdiano já que jogaram pelos seus clubes no final de semana.

A equipa técnica, orientada pelo seleccionador Pedro Brito, mais conhecido por Bubista, espera contar ainda hoje com os reforços Steven Moreira e Roberto Lopes “Pico” para ter completo todo o grupo de trabalho nos últimos treinos no solo camaronês.

O jogo Camarões x Cabo Verde está a ser marcado por um clima de conflito entre a Federação Camaronesa de Futebol e o Ministério do Desporto dos Camarões, face à alegada ingerência do Governo na nova equipa técnica da selecção de futebol, dos Camarões.

A selecção cabo-verdiana de futebol disputa a terceira e a quarta jornada de qualificação ao Mundial 2026, sendo que primeiramente irá defrontar Camarões no dia 08 de Junho, às 14:00 no Estádio Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé.

Três dias depois, no dia 11 de Junho, será a vez de jogar, em casa, no Estádio Nacional, contra a Líbia, partida que tem apito inicial marcado para as 15:00.

Lista dos convocados para a dupla missão:

Guarda-redes: Josimar Dias “Vozinha’” (AS Trencin, Eslováquia), Bruno Varela (Vitória Guimarães, Portugal), Tiago Gomes (Union St. Gilloise, Bélgica) e Paulo Santos Cassoco (Estrela da Amadora, Portugal).

Defesas: Roberto Lopes “Pico” (Shamrock Rovers, Irlanda) Edilson Borges “Diney”, (Al Bataeh, EAU), Logan Costa, (Toulouse, França), Steven Moreira, (Columbus, EUA), Kelvin Pires, (SJK Finlândia), Jorge Xavier “Jojó”, (Paços de Ferreira, Portugal) e Wagner Pina, (Estoril Portugal).

Médios: amiro Monteiro (Gazisehir Gaziantep, Turquia), Patrick Andrade, (Qarabag, Azerbaijão), João Paulo Fernandes (Sheriff, Moldávia), Deroy Duarte (Fortuna Sittard, Países Baixos), Kevin Pina (Krasnodar, Rússia), Laros Duarte (FC Groningen, Países Baixos) e Diogo Mendes (Marítimo, Portugal).

Avançados: Ryan Mendes (Karagumruk, Turquia), Garry Rodrigues (Anakaragucu, Turquia), Tiago Correia “Bebé” (Rayo Vallecano, Espanha), Jovane Cabral (Olympiacos, Grécia), Hélio Varela (Portimonense, Portugal), Dailon Livramento (MVV, Países Baixos) e Fabrício Garcia (Estoril, Portugal).