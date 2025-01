Boavista da Praia conquista Supertaça de Cabo Verde

A equipa do Boavista da Praia conquistou, na tarde deste sábado, a Supertaça de Cabo Verde em futebol, edição 2024-2025, ao vencer o Club Sportivo Mindelense, por 1-0, golo marcado por Sanday aos 73 minutos da partida.

A partida, disputada no estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal, colocou frente a frente o Boavista Futebol Clube da Praia, campeão nacional de 2024, e o Club Sportivo Mindelense, vencedor da Taça de Cabo Verde 2024.

O único golo da partida, marcado pela equipa da ilha de Santiago, surgiu durante a segunda parte do jogo, aos 73 minutos, golo que viria a "dar" a taça ao Boavista da Praia.

No final da partida, o treinador vencedor da Supertaça, Edvandro Cardoso, considerou um "grande feito" da sua equipa esta primeira Supertaça, que há muito almejava.

Em termos de momento de jogo, considerou que o Mindelense entrou um pouco superior na segunda parte, mas não tirou a serenidade da equipa, o que a levou à vitória.

Já o treinador do Mindelense, Miky Medina, mostrou clara frustração frente a esta derrota, destacando alguma ansiedade por parte dos jogadores na primeira parte da partida, mas que conseguiram equilibrar o jogo na segunda parte, embora sem oportunidades de golo.

Entretanto, diz-se satisfeito com a sua equipa, que afirma ter mostrado ser capaz de muito mais, esperando agora vencer o campeonato de São Vicente para mostrar que são merecedores.

O Boavista Futebol Clube da Praia sucede assim ao Palmeira, Trovadores, Santo Crucifixo de Santo Antão Norte, Académica da Praia, Mindelense e Sporting da Praia, nesta prova da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

MVP da partida: Sanday, da equipa do Boavista da Praia.