​Equipas destacam boa preparação dos atletas e mostram-se focadas na vitória

Os campeões de Cabo Verde, Boavista da Praia, e os detentores da Taça de Cabo Verde, Mindelense, esperados para a disputa da Supertaça de Cabo Verde, que acontece hoje na ilha do Sal, mostram-se confiantes na vitória.

Edvaldo Cardoso (Boavista da Praia) e Micky Medina (Mindelense) expressaram esta convicção sexta-feira, durante uma conferência de imprensa de antevisão do jogo, que será disputado este sábado no Estádio Marcelo Leitão, às 15:30.

Para o treinador do Boavista da Praia, Edvaldo Cardoso, a sua equipa encontra-se bem preparada e motivada para o embate, sempre confiante no valor que a sua equipa possui.

“A equipa está motivada e bem preparada, sabendo o valor do nosso adversário, mas confiante também no nosso potencial, tendo como motivação extra conseguir escrever o nosso nome nessa taça, que ainda não conseguimos conquistar”, sublinhou.

“Esse é um jogo em que a equipa técnica não se preocupa muito com a parte mental, porque os jogadores se auto-motivam por esses encontros, que todos almejam disputar. Aqueles que já passaram por estes momentos transmitem conhecimentos e tranquilidade para os jogadores mais novos”, continuou.

Para o jogador do Boavista da Praia, Xibaca, a ambição é alta, mesmo tendo pela frente uma equipa “bem preparada”, sempre jogam focados na vitória, esperando ser os justos vencedores.

Por sua vez, o treinador do Mindelense, Micky Medina, frisou que a expectativa também é alta, destacando que, embora as coisas não tenham corrido como a sua equipa gostaria, essa taça é “sempre uma motivação extra”.

“Esta é uma competição que gostaríamos de vencer e viemos focados na vitória e em levar o título para casa (…) claro que pela frente vamos encontrar um adversário extremamente difícil, o campeão de Cabo Verde, que teve muitos reforços no início da época e agora”, disse.

“O Boavista da Praia é, sem dúvida, sério candidato a esta taça e, embora respeitando a história do Mindelense, sabemos do seu potencial. Realmente temos vindo a vencer vários títulos, mas cada jogo tem a sua história e por isso vamos lutar para escrever a nossa amanhã”, concluiu.

Já o lateral direito do Mindelense, Bisaca, sublinhou que todos os jogadores estão ansiosos por este jogo, mas focados em colocar em prática aquilo que têm vindo a treinar.

A partida será realizada no sábado, 25, às 15h30, no Estádio Marcelo Leitão, na Ilha do Sal. O confronto colocará frente a frente o Boavista Futebol Clube da Praia, campeão nacional de 2024, e o Club Sportivo Mindelense, vencedor da Taça de Cabo Verde 2024.

A última edição da Supertaça de Cabo Verde, realizada na ilha de São Nicolau, foi conquistada pela equipa Palmeira do Sal, na final disputada contra a Académica do Mindelo.