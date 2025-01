Auto-golo dita vitória do Boavista no clássico de Santiago Sul com Travadores

​Um auto-golo do veterano defesa-central Kadu ditou a vitória (1-0) do Boavista da Praia no clássico com o Travadores, no jogo que abriu sexta-feira, no Estádio da Várzea, a nona jornada do campeonato regional de Santiago Sul.

Numa partida muito bem disputada, o Travadores, após o golo sofrido logo aos sete minutos, tentaram o empate, mas não conseguiram devido a uma tarde inspirada do guarda-redes Kelvin e de "desinspiração" dos seus atacantes. O Boavista da Praia iguala assim a Académica [joga sábado com São Filipe], na liderança do campeonato com 24 pontos. O Travadores fica com 13 pontos e pode cair para o quinto lugar, caso o Celtic (12 pontos) vença no domingo,04, o Relâmpago. No segundo jogo da tarde, o Sporting da Praia empatou a um golo com Benfica e pode ser alcançado na terceira posição pelo Celtic. Os encarnados do bairro de Eugénio Lima [Benfica], formação que muito se reforçou neste regresso à divisão de elite de Santiago Sul, ficam com 11 pontos. O campeonato prossegue este sábado, 04, às 14:00, com a Ribeira Grande a jogar com o Bairro, formação que conta com apenas três pontos, fruto de empates em outros tantos jogos, está na cauda da tabela classificativa. Logo a seguir, às 16:00, a Académica da Praia, invicta [só com vitórias] com 24 pontos, busca a liderança isolada frente à Fiorentina que com cinco pontos quer fugir da zona de despromoção. A nona jornada encerra domingo,05, com os jogos Relâmpago - Celtic e São Filipe - Vitória.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.