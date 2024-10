​Boavista conquista a Supertaça de Santiago Sul

A equipa do Boavista conquistou esta quinta-feira, a Supertaça de Santiago Sul, em futebol, ao vencer a Académica da Praia por 3-1, no jogo da final realizado no Estádio da Várzea.

Este jogo, que abriu oficialmente a época 2024-2025 em Santiago Sul, serviu de homenagem a Chindo Morandi, adepto assíduo do Estádio da Várzea falecido no início deste ano.

Quanto ao jogo, o Boavista entrou melhor e Jardel, no primeiro minuto da partida inaugurou o marcador, na conversão de uma grande penalidade.

O golo do 2-0 surgiu instantes depois por intermédio do reforço foguense Makito e a Académica reduziu no início da segunda parte pelo defesa central Silva, na cobrança de uma grande penalidade.

Antes do final da partida, Nhopas fez o 3-1 final, depois de receber um passe de calcanhar do avançado Sunday.

No final da partida, o capitão Xibaca recebeu a taça das mãos do filho de Chindo Morandi, sob o testemunho do presidente da Associação Regional de Futebol de Santiago Sul, Mário Donnay Avelino.

A equipa axadrezada conquista assim o seu terceiro troféu da época, depois de vencer o Jogo dos Campeões, contra o Benfica [campeão da segunda divisão] e o Gaft Cup, na final contra os Travadores.

O Boavista da Praia tem ainda a disputa da Supertaça de Cabo Verde, na qualidade de campeão nacional, contra o Mindelense, vencedor da Taça de Cabo Verde.

Na próxima semana, dá-se início ao campeonato de futebol de Santiago Sul, com o Boavista a iniciar a defesa do título, frente ao Relâmpago.

O campeonato arranca no dia 31 de Outubro, no Estádio da Várzea, com o jogo entre o Celtic e a Fiorentina.

A ronda inaugural é marcada pelo derby entre os Travadores e o Sporting da Praia, a acontecer no sábado, 02 de Novembro.

Ao todo são 12 equipas e os jogos serão disputados no sistema de todos contra todos a duas voltas.

O campeonato regional de Santiago Sul desta temporada é marcado ainda pela ausência do Desportivo da Praia, que vai, pela primeira vez, evoluir no segundo escalão.

Jogos da primeira jornada:

Quinta-feira, 31/10: Celtic – Fiorentina

Sexta-feira: 01/11: Bairro – São Filipe

Sábado, 02/11: Relâmpago – Boavista e Travadores – Sporting da Praia

Domingo: 03/11: Vitória – Benfica e Ribeira Grande – Académica da Praia.