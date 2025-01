Académica da Praia chega à nona vitória seguida e lidera regional de Santiago Sul

​A Académica da Praia conseguiu sábado a nona vitória consecutiva ao golear a Fiorentina por 5-0. A formação lidera o campeonato regional de futebol de Santiago Sul, com 27 pontos.

No jogo a contar para a nona jornada, o Txitxu, com três golos, Demba Ba e Marcinho foram os marcadores de serviço da "Micá".

No primeiro jogo da tarde, a equipa da Ribeira Grande "afundou" o Bairro na cauda da tabela, com uma vitória tangencial (1-0), fruto do golo apontado por Bruno, a 20 minutos do final do tempo regulamentar. O Bairro continua com três pontos, enquanto que a Ribeira Grande chega a 9 pontos e afasta-se da zona de despromoção.

A nona jornada encerra este domingo, com os jogos Relâmpago - Celtic e São Filipe - Vitória.

Resultados e jogos da nona jornada:

Sexta-feira, 03: Boavista 1 - Travadores 0 e Sporting da Praia 1 - Benfica 1 ;

Sábado, 04: Ribeira Grande 1 - Bairro 0 e Fiorentina 0 - Académica da Praia 5

Domingo, 05: Relâmpago - Celtic e São Filipe - Vitória.