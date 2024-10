​Mindelense vence Derby e conquista Supertaça

Um golo do avançado João, aos 41 minutos de jogo, deu ontem a vitória ao Mindelense no jogo com o Derby e, consequentemente, a conquista da Supertaça, a primeira competição oficial da época 2024-2025.

Tratou-se do jogo que colocou frente-a-frente o campeão regional (Derby) e o vencedor da Taça São Vicente (Mindelense) ambos da época transacta, jogo que serviu também para homenagear, com um minuto de silêncio, o árbitro Carlos Santos, recentemente falecido. O calendário de provas da Associação de Futebol de São Vicente (AFSV) para a época futebolística 2024-2025 tem já no próximo fim-de-semana o início de uma segunda competição, o Torneio Abertura, que será disputado ao logo de quatro fins-de-semana. O campeonato regional principia no dia 08 de Dezembro e a Taça São Vicente terá a sua primeira eliminatória no dia 25 de Janeiro de 2025. A AFSV conta ter todas as competições programadas para a corrente época futebolística concluídas no mês de Março de 2025. O quadro de jogos das diversas provas será divulgado na segunda-feira, 28, segundo o presidente da AFSV, Amílcar Rocha.

