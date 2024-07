Mindelense vence Palmeira do Sal e conquista Taça de Cabo Verde 42 anos depois

O Clube Sportivo Mindelense, de São Vicente, conquistou esta sexta-feira, 5, a Taça de Cabo Verde em futebol (época 2023-2024) ao vencer o Palmeira por 2-1, no jogo da final disputado no estádio Marcelo Leitão, na cidade de Espargos.

O Mindelense consegue assim a sua segunda Taça de Cabo Verde depois da primeira conquistada há 42 anos.

Durante a primeira parte, o Mindelense dominou o jogo, marcando dois golos num curto espaço de tempo, ambos marcados pelo jogador Jon, aos 17 e 24 minutos.

O golo da equipa da Palmeira também surgiu ainda na primeira parte, nos minutos de compensação (47 minutos) por intermédio de Kichone.

O Mindelense, recorde-se, tinha vencido a Taça de Cabo Verde em 1982, altura em que derrotou, na final, o Morabeza da Brava.

Para o treinador da equipa vencedora, Micky Medina, por ser um ano em que as coisas não estavam a decorrer da forma que a sua equipa gostaria, ganhar este título, é o resultado de todo o esforço do Mindelense.

Destacou todo o apoio dos jogadores que considerou “guerreiros” e da parte da direcção que proporcionou todas as condições para alcançar este feito.

Por sua vez, Toca Leite, treinador do Grupo Desportivo da Palmeira, disse que nenhuma equipa ganha sempre”, embora reconheça que a ambição da sua equipa era ter vencido a partida e dedicar a vitória ao falecido presidente da Associação Regional de Futebol do Sal.

Destacou a “bela” festa do futebol que se fez no estádio Marcelo Leitão e felicitou o Mindelense pela conquista da Taça de Cabo Verde.

O Mindelense apurou-se para a final da Taça de Cabo Verde, vencendo o Paulense de Santo Antão Norte por 2-0 no jogo das meias-finais realizado a 02 de Julho, no estádio Marcelo Leitão, cidade de Espargos, ilha do Sal.

Na primeira eliminatória da competição, o Mindelense venceu o Sanjoanense de Santo Antão, no desempate através de pontapés da marca de grandes penalidades, após um empate a zero bolas.

As eliminatórias da Taça de Cabo Verde, segunda maior competição de futebol sénior no país, arrancaram no passado 20 de Maio e contaram com a participação de um total de 11 equipas vencedoras das taças nas suas respectivas regiões desportivas.