Empates marcam primeira mão das meias-finais do campeonato nacional de futebol

A Académica do Mindelo, campeã nacional, empatou, este sábado, 2-2 com o Vulcânico do Fogo, o mesmo resultado verificado entre Palmeira do Sal e Mindelense de São Vicente, na primeira mão das meias-finais do campeonato cabo-verdiano de futebol.

No Estádio Adérito Sena, na ilha de São Vicente, a Académica começou melhor e inaugurou o marcador aos 32 minutos, por Lela, enquanto Zeca empatou para os Vulcânicos, aos 57 minutos. A equipa campeã nacional ainda voltou a adiantar-se no marcador, num golo apontado por Tchukin, de grande penalidade, aos 68 minutos, mas o Vulcânico voltou a empatar, aos 90+7, por Adérito, deixando tudo para decidir na segunda mão. No outro jogo das meias-finais, disputado no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal, a Palmeira, vice-campeã nacional, chegou a uma vantagem de dois golos, por Latche e Kanté, enquanto Calú reduziu ainda na primeira parte para o Mindelense. Na segunda parte, o Mindelense repôs a igualdade na partida, com um golo de Dimaldini, aos 79 minutos. Os jogos da segunda mão disputam-se no próximo fim de semana, com o Mindelense a receber a Palmeira e a Académica a deslocar-se à ilha do Fogo para medir forças com o Vulcânico. A final do campeonato nacional de futebol deste ano em Cabo Verde será realizada em 08 de Julho, na ilha do Maio.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.