​FC Derby confirmado campeão de São Vicente

O Conselho de Recurso da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) considerou “totalmente procedente” o recurso do FC Derby e anulou a decisão do Conselho Jurisdicional, pelo que o clube é confirmado campeão de São Vicente 2023-2024.

A decisão, datada de 29 de Abril, põe assim fim a um impasse em relação ao campeão de São Vicente, devido a um protesto interposto pelo Clube Sportivo Mindelense, sobre alegada inscrição irregular do futebolista Nenass, do FC Derby, e decisão favorável do Conselho Jurisdicional da Associação Regional de Futebol de São Vicente, que agora é anulada pelo Conselho de Recurso da FCF.

Na decisão, para além da anulação do citado acórdão do Conselho Jurisdicional da Associação Regional de Futebol de São Vicente, o Conselho de Recurso manda ainda restituir ao FC Derby os pontos que lhe foram subtraídos, anular a coima aplicada ao clube e a suspensão decretada ao futebolista Nenass.

De acordo com o entendimento do Conselho de Recurso, na sua decisão o Conselho Jurisdicional da Associação Regional de Futebol de São Vicente “usurpou os poderes jurisdicionais” e “substituindo-se aos tribunais judiciais” decretou a falsidade de um passaporte emitido pelo Estado de Cabo Verde, através do serviço competente.

Por outro lado, de acordo com a mesma fonte, a decisão proferida pelo Conselho Jurisdicional da Associação Regional de Futebol de São Vicente é “flagrantemente ilegal e irregular” por assentar na aplicação de regulamentos e normativos que não estão em vigor, porquanto foram revogados e substituídos por outros, bem como artigos que estão alterados, como o 21.º do regulamento disciplinar.

“Liminarmente é então anulada a decisão quanto à matéria de direito por errónea fundamentação jurídica”, lê-se CR/FCF/ n.º 03 de 2024.

Entretanto, num outro desenvolvimento, a FCF informou que os jogos da 1.ª jornada do campeonato de Cabo Verde serão realizados nos dias 04 e 05 de Maio.

O FC Derby integra o Grupo C juntamente com a Ultramarina (São Nicolau), Sanjoanenses ou Marítimo, de Santo Antão Norte e Boavista da Praia.

A FCF informou ainda que o jogo Vulcânicos – Académica da Praia a contar a Taça de Cabo Verde será realizado no domingo, 05 de Maio, às 15:30, e que as datas dos restantes jogos da Taça de Cabo Verde serão comunicadas posteriormente.