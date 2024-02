Costa do Marfim sagra-se campeão africano pela terceira vez com Haller a vestir-se de herói

A selecção do Costa do Marfim conquistou o seu terceiro Campeonato Africano das Nações ao derrotar a Nigéria por 2-1, na final disputada hoje no Estádio Alassane Quatarra, em Abidjan.

O avançado Haller marcou o golo da vitória aos 81 minutos após o golo de empate marcado pelo médio Kessie. A Nigéria terminou a primeira parte a vencer por 1-0, com golo do defesa-central Ekong, mas não foi capaz de aguentar o resultado perante a selecção anfitriã. De quase eliminada na fase de grupos, a Costa do Marfim consegue assim o seu terceiro titulo africano depois das conquistas de 1992 e 2015. Cabo Verde, refira-se, caiu nos quartos-de-final diante da África do Sul (através do desempate pela marca de grande penalidade, depois do nulo nos 10 minutos), pelo que deixou a prova com um registo de cinco jogos que redundaram em três vitórias e dois empates. Lista dos campeões da Copa Africana das Nações: 7x Egipto 5x Camarões 4x Gana 3x Nigéria 3x Costa do Marfim 2x Argélia 2x RD Congo 1x Zâmbia 1x Tunísia 1x Sudão 1x Senegal 1x África do Sul 1x Etiópia 1x Marrocos 1x Congo

